مدرب بلباو بعد الفوز بالسوبر الإسباني: الإشادة يجب أن تذهب للاعبين

الإثنين، 18 يناير 2021 - 14:30

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو

يرى مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني لألتلتيك بلباو أن أي إشادة بتحقيق الفوز لقب كأس السوبر الإسباني يجب أن تذهب للاعبين.

وانتصر أتلتيك بلباو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني ليحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال مارسيلينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "الإشادة يجب أن تذهب للاعبين. لقد بذلوا كل الجهد خلال العام الماضي لكي يكونوا هُنا".

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وأضاف "انتصروا على ريال مدريد وبرشلونة لكي يكونوا الأبطال".

وواصل "علينا أن نتذكر أرتيز أدوريز وميكيل سان خوسيه وبينيات إتشباريا الذين لعبوا مع الفريق في الموسم الماضي، بالإضافة للجهاز الفني السابق للفريق".

وتابع "أعمل مع بلباو منذ فترة قصيرة لكنها كانت فترة مُنتجة للغاية".

وأكمل "آتينا إلى هُنا بكل تواضع في العالم، مستفدين مما تحقق في السابق لإضافة مفاهيم جديدة بالنسبة للاعبين".

وأتم "من المذهل رؤية الطريقة التي يقاتل بها اللاعبون. نحن كجهاز فني فخورون بهم للغاية ونستمتع بالعمل معهم لأنهم يجعلوا كل الأمور سهلة بالنسبة لنا".

وتولى مارسيلينو تدريب أتلتيك بلباو يوم 4 يناير الماضي.

وقاد مارسيلينو بلباو في مباراة واحدة فقط قبل المشاركة في كأس السوبر الإسباني، كانت ضد برشلونة في بطولة الدوري.

وفاز أتلتيك بلباو على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي قبل أن يتغلب على برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية بعد لعب أشواط إضافية.

برشلونة أتلتيك بلباو
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