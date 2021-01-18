انتهت في الدوري – سيراميكا كليوباترا (2) - (1) طلائع الجيش.. انتصار أصحاب الأرض
الإثنين، 18 يناير 2021 - 14:10
كتب : FilGoal
يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري العام.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، بينما يقبع طلائع الجيش في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط.
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*تسديدة إبراهيما كونيه تصطدم بالقائم الأيسر.
*محمد بسام يتصدى لكرة كوامي بونسو من داخل منطقة الـ6 ياردة
*عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا يمنع ناصر منسي من تسجيل الأول للجيش
*محمد توني يسدد من خارج منطقة الجزاء وتذهب بعيدا عن المرمى
*شادي حسين يرسل عرضية رائعة لأحمد ياسر ريان الذي يلعبها برأسه فوق المرمى
*عرضية من محمد إبراهيم يبعدها دفاع طلائع الجيش
بداية المباراة