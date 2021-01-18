انتهت في الدوري – سيراميكا كليوباترا (2) - (1) طلائع الجيش.. انتصار أصحاب الأرض

الإثنين، 18 يناير 2021 - 14:10

كتب : FilGoal

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري العام.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، بينما يقبع طلائع الجيش في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

لمتباعة أحداث المباراة لحظة بلحظة؛ اضغط هُنا.

---

*تسديدة إبراهيما كونيه تصطدم بالقائم الأيسر.

*محمد بسام يتصدى لكرة كوامي بونسو من داخل منطقة الـ6 ياردة

*عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا يمنع ناصر منسي من تسجيل الأول للجيش

*محمد توني يسدد من خارج منطقة الجزاء وتذهب بعيدا عن المرمى

*شادي حسين يرسل عرضية رائعة لأحمد ياسر ريان الذي يلعبها برأسه فوق المرمى

*عرضية من محمد إبراهيم يبعدها دفاع طلائع الجيش

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أكثر مباريات الدوري إثارة.. سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بهدف ريان في الـ90+ 9 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول للاعبيه: على الجميع المساعدة في تسجيل الأهداف 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتليتكو مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تعيين توريس في فريق "ب" ومنصبه داخل النادي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك - عودة مصطفى محمد وساسي وغياب محمود علاء 35 دقيقة | مصر
مونديال اليد – انسحاب كاب فيردي بسبب فيروس كورونا 49 دقيقة | مصر 2021
لوك شاو: دفاع يونايتد بالكامل تألق أمام صلاح وماني ساعة | المحترفون
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بـ"إيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة" ساعة | الدوري المصري
ماركا: ميسي مُعرض للإيقاف 12 مباراة بعد الطرد ضد بلباو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك