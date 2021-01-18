انتهت في الدوري - المحلة (1) - (2) المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين.

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نهاية المباراة

د.94 تقنية حكم الفيديو تنقذ المقاصة وتلغي الهدف.

د.92 جووول لكن راية التسلل تمنع تعادل المحلة

د.74 جووول عصام صبحي يسجل الهدف الثاني من نقطة الجزاء.

د.72 تدخل من محمد سامي على مفتاح طقطق لاعب المقاصة ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

د.58 خطيييرة، تمريرة طولية من خالد أوتشو إلى بيكلي الذي سدد أعلى المرمى من داخل منطقة الجزاء.

د.49 بعد مراجعة تقنية الفيديو ولحظات انتظار قاسية على أصحاب الأرض.. تم احتساب الهدف.

د.47 جوووول محمود علاء يسجل التعادل بعد انطلاق وتقدم من محمد كوكو حارس المقاصة، تمريرة طولية وهدف تعادل جميل.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.40 خطيييرة القائم يبعد تسديدة خطيرة للغاية من باولن فوافي

د.39 ضربة حرة مباشرة رائعة من هشام محمد يتصدى لها حارس غزل المحلة

د.04 جووول الهدف الأول، شيميلس بيكلي يسجل الهدف الأول لمصر للمقاصة بعد هجمة منظمة وكرة عرضية من باولن فوافي يسكنها بيكلي في الشباك وحيدا دون رقابة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.