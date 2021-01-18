الشيشيني: مصطفى محمد لا يمكن تعويضه وعاشور جوكر.. والمنافسة بين الأهلي والزمالك ستكون شرسة

قال سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق إنه لم يحصل على الوقت الكافي مع فريقه لتحقيق الانسجام، كما توقع أن تكون منافسة الأهلي والزمالك على الدوري شرسة للغاية. وذلك في تصريحاته عبر برنامج "ملعب أون تايم.

وصرح الشيشيني قائلا: "لم تكن هناك فترة راحة كافية بين الموسمين، وفترة القيد الأولى لم نتمكن من الحصول على العدد الكافي من اللاعبين في ظل الإمكانيات المتاحة، حينما أجمع 22-23 لاعبا تحتاج لفترة من التجانس والترابط، على سبيل المثال، محمد يوسف مدرب البنك الأهلي قال إنه بدأ بعد الأسبوع السابع التجانس والترابط في الفريق".

وواصل "خلال التدريبات والمباريات الودية لا تعرف المباريات، بدأنا جيدا، لم يتحمل اللاعبون ضغط المباريات، خضت 5 مباريات في17 يوما، الفرق الكبيرة التي تمتلك بديلا قويا لا تحتمل هذا الوضع".

وأكمل "عمر رضوان محترم وملتزم للغاية ومتميز في التدريبات والمباريات، من اللاعبين الجيدين جدا ومن المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي وشكل فارقا كبيرا، مباراة المقاصة كان من الممكن أن تكون النتيجة أفضل من ذلك، لكن بتوفيق الله وعمر خرجت بنتيجة 1-0".

وتولى الشيشيني تدريب أسوان في شهر أكتوبر الماضي وقاد الفريق في 8 مباريات، فاز مرتين وتعادل مرة وخسر 5 مباريات.

ولم يحقق أسوان الفوز في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري المصري.

وتحدث الشيشيني حول مستقبله قائلا: "وصلتني عروض من الخارج، أرغب في أن أقول لرؤساء الأندية ألا تستعجلوا على المدربين لأن الدوري صعب للغاية، الموسم الحالي من أقوى المواسم في تاريخ مصر، وفريقان صاعدان قويان للغاية".

وتابع "قلت سابقا، فرق الدوري قوية، بجانب صاعدين قويين، باستثناء المحلة وأسوان، ولم أقصد أنهما سيهبطان لكنهما أقرب للهبوط بسبب ضعف الإمكانيات، الدوري قوي ولم يدعموا صفوفهم بالشكل القوي الذي يضمن استمرارهم، أتمنى لهما الاستمرارية لكنني كنت أتحدث من منطلق الإمكانيات".

وتحدث حول موسم فريقه السابق الزمالك قائلا: "الزمالك يقدم أداء رائعا هذا الموسم، اللاعبون مركزون ولديهم شراسة من أجل تحقيق الفوز، التعادل مع بيراميدز طبيعي لأنه فريق كبير. ولو فاز سيفرق عن الأهلي بنقطتين، والأندية التي واجهها كانت أقوى من التي واجهها الأهلي، الفريق جيد جدا ولديه بديل في كل المراكز، ولم يعد يقف على من سيتواجد أو لا، دائرة الأساسيين أصبحت واسعة".

وتطرق الشيشيني للحديث حول رحيله عن الجهاز الفني لنادي الزمالك قائلا: "رحلت عن الزمالك بعدما فزت بالسوبر المصري والإفريقي، كانت هناك بعض المشاكل، عدم التقدير، لا ينفع أن يحصل لاعب على 150 ألف جنيه، وأنا 20 ألف، أحزنني ذلك كثيرا".

وواصل "تلك اللائحة إن فزت ببطولة تحصل على 20 ألف واللاعب 150 وتقليل من إمكانياتك وعملك، وكانت هناك كورونا، التقدير المادي يعني تقدير عملك، لماذا أحصل رقما بناء على اللائحة واللاعب لا؟ تلك أول مرة أتحدث عن ذلك الأمر ولا أحب الحديث عنه".

وأكمل "تلك مكافأة البطولة، لكن الراتب كان قليلا للغاية أيضا. الأمر كان صعبا ولم أتمكن من الحديث عن الأمر، لم أتحدث قط في هذا الأمر وكنت أعمل".

وتابع "في بعض الأوقات تصعب عليك نفسك، لا تتحدث من أجل البطولات والناس، أخذت قرارا بالبقاء في المنزل وقتها، لكن الزمالك بيتي وكل الخير الذي نعيشه من النادي، لكنني سعيد بما حققته مع الزمالك قبل رحيلي".

وأردف "البعض توقع أنه سيكون شهر فبراير سيئا لكننا فزنا ضد الجميع".

الشيشيني تواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى يوليو 2020.

وتابع الشيشيني "لاعب أبهرني من الزمالك؟ إمام عاشور، له موقف معي، قلته سابقا، كنا نلعب فقرة على المرمى ووجدته يفوز بكل الكرات العالية من المدافعين، قلت له إمام ألا تلعب في مراكز أخرى خلف المهاجمين؟ قال لي ألعب ظهير أيمن ولاعب محور".

وأردف "قلت له لماذا لم تخبرنا؟ قال لي لم تسألوني، قلت ذلك الأمر لا يحتاج لسؤال، لأن تلك معلومة جديدة، لقد أبهرني".

وتابع مديحه لعاشور "لاعب جوكر وملتزم ولديه العديد من الإمكانيات، لديه مشكلة كبيرة، كنا نرغب في إشراكه لكي ينضم للمنتخب الأولمبي وقلنا له سنساعده".

وأكمل "إمام كان سيلعب كظهير أيمن وقتها، ووضعناه في مباراة السوبر كاحتياطي ظهير أيمن وعلم ذلك جيدا، لأن حازم كان مصابا، والاختيار بينه وبين أحمد عيد، وقلنا إنه يمتلك خبرة".

واستطرد "لا مجال للمقارنة بينه وبين ساسي، لا يمكن الاستغناء عن ساسي تماما، لاعب كبير ولديه خبرات ومحبوب، لكن هناك مشكلة في الماديات، لابد أن يدرك ذلك، حب الجماهير أمر مادي بالنسبة له، ساسي لابد أن يكون لديه وجود وإمام كذلك".

وواصل "لو كان الأمر منوطا بي للتجديد لساسي؟ كنت سأضع مبلغ مليون ونصف دولار، لأن النادي لن يحتمل ولا يوجد أموال، أنت لا تصرف على فريق كرة فقط لكن كيان".

وتابع "النادي ليس لديه إمكانيات للصرف، لابد أن يبيع لاعبين لكي يدخل له أموال".

وتطرق للحديث حول مستقبل مصطفى محمد قائلا: "لو كنت صاحب قرار؟ سأبيع مصطفى محمد بمقابل مادي كبير ويجب أن أجد البديل".

وأضاف "بديل مصطفى محمد؟ ممكن حسام حسن من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم يعرف طريق المرمى جيدا".

وواصل "مصطفى لا يمكن تعويضه بكل صراحة، لاعب قوي ومحطة وهداف".

واستكمل "منحت نصيحتي لمصطفى سابقا، الجمهور الذي جعلك لاعبا كبيرا يجب أن تسانده أيضا، لا يمكنك أن تطالب بالاحتراف من المنزل أو بالمشاكل، أنت من أفضل اللاعبين الصاعدين في إفريقيا، رد الجميل يكون من خلال التألق مع الزمالك والنادي سيجعلك كبيرا أيضا".

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع الزمالك في مباراتين سجل خلالها هدفين.

وعلق الشيشيني على مستوى الأهلي قائلا: "الأهلي فريق كبير، لكنني تعجبت من عدم مشاركة أي مهاجم، هذا يقلل من المهاجمين لديك".

وأردف "الأهلي كان متخيل أنه سيفوز في أي وقت، وهذا لن يحدث، يجب أن تسجل في أسرع وقت لتقليل الضغط، وكلما مر الوقت ضد الفرق الصغيرة ستكتسب ثقة، كلما مر الوقت ستكون مضغوطا".

وتابع "الأهلي أهدر فرصا لكن لن تفوز كل مرة، التشكيل لم يعجبني، الجميع كان يتخيل أن الأهلي سيفوز لكن كل المباريات لن تكون كذلك، لابد أن تسجل مبكرا لكي تصدر أزمة لمنافسك".

وأوضح "أداء الأهلي أعجبني سابقا، لكن في مواجهة البنك الأهلي لم يعجبني تعامل الفريق".

وتحدث حول المنافسة على لقب الدوري قائلا: "المنافسة ستكون شرسة بين الأهلي والزمالك هذا الموسم، المهم ألا تنتظر خصمك يسقط عليك أن تفوز أنت".

وتابع "بيراميدز بعيد، هذا العام في وقت من الأوقات شعرت أنه مثل الفرق العادية، المكسب بصعوبة وتعادلات وخسائر، لم يكن ذلك موجودا خلال العامين الماضيين".

وأكمل "المنافسة بين الأهلي والزمالك وممكن أن ينافس بيراميدز من بعيد".

وأتم "أوجه رسالة لكل رؤساء الأندية، لا تعتقد أنك ستفوز فقط، ستخسر وتتعادل أيضا، لأن كل الفرق جيدة، وكل الفرق قادرة على تحقيق نتائج لا يتوقعها أحد".