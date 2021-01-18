بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تأجيل انطلاق كأس العالم للأندية وتغيير في ملاعب البطولة

الإثنين، 18 يناير 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تأجيل انطلاق البطولة لتبدأ يوم 4 فبراير بدلا من يوم 1، على أن تنتهي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويأتي قرار تأجيل الانطلاق بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا من البطولة بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلعب أوكلاند سيتي ضد نادي الدُحيل القطري يوم 1 فبراير في الدور الأول للبطولة، لكن بانسحاب الفريق النيوزيلندي، ستبدأ البطولة من الدور الثاني.

وترتب على انسحاب أوكلاند سيتي، عدم استقبال ستاد خليفة الدولي لأي مباريات في البطولة بعدما كان سيستضيف مباراتين.

وستلعب مباريات البطولة على ملعبي: أحمد بن علي والمدينة التعليمية.

وستشارك أندية الدحيل القطري والأهلي وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

وستجرى قرعة البطولة في زيورخ بسويسرا يوم 19 يناير المقبل.

الأهلي بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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