إنبي: علمنا بتأجيل مباراة الاتحاد من الإعلام واتحاد الكرة لم يرد على اتصالاتنا

أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي استيائه الشديد من تأجيل مباراته ضد الاتحاد السكندري، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية بخصوص إصابات كورونا، وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عبد الناصر محمد قائلا: "نحترم الاتحاد السكندري وجماهيره وإدارته وهو ليس طرفا في تلك الأزمة إطلاقا".

وواصل "كانت هناك مباراة لنادي الاتحاد يوم 15 يناير ضد الجونة ونحن ضد سيراميكا كليوباترا في نفس اليوم".

وأكمل "ثم سنلتقي ضد بعضنا البعض يوم 18".

وشرح "فوجئنا أن مواجهة الاتحاد أصبحت يوم 14 بدون إبداء الأسباب، أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة المصري أن ذلك ليس به تكافؤ فرص خاصة وأننا سنحصل على يومين راحة عكس الاتحاد السكندري ولم نتلق أي رد".

واسترسل "أجرينا مسحة للفريق وعلمنا صباح الأحد أن هناك حالة وحيدة لكريم طارق، وسافر الفريق في حافلتين، الأولى بها الجهاز الفني والأخرى للاعبين".

وأضاف "بعد وصولنا إسكندرية، تواصل معي أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، في الرابعة مساء أن هناك تفكير في تأجيل المباراة بسبب حالة الطقس".

وتابع "في السابعة مساء، فوجئت بأن المباراة تأجلت، علمت بالخبر من الإعلام وقتها".

وأكمل "حاولت التواصل مع كافة المسؤولين لم يرد أحد. ثم علمنا من خلال الموقع الرسمي للاتحاد أنها تأجلت".

وأتبع "سلامة الاتحاد أهم من أي شيء، لكن يجب أن تكون هناك شفافية، ومعرفة المصابين، هناك خطاب رسمي بأنه لو أصيب 5 لاعبين أو حارسي مرمى تؤجل المواجهة. لكن لما لا يتم هذا مبكرا؟".

وأضاف "نتيجة مسحتنا ظهرت في التاسعة صباح الأحد، وبالتأكيد نادي الاتحاد نفس الأمر، لما لم نعرف مبكرا؟".

وواصل "في النهاية سافرنا وتكلفنا مصاريف ولم يبلغنا أحد، وتلك أمور تخل ببرنامج النادي الفني والإداري وكل شيء".

واستكمل "كانت هناك مكالمة في الرابعة طالما أن هناك دراسة لهذا الأمر كان يمكنكم إبلاغنا".

واسترسل "تواصل معي أحمد مجاهد في الثامنة مساء وأن تلك قرارات الدولة، تواصل معنا مجلس الإدارة وطلب عودتنا فعدنا".

وأتم "بالنظر لجدول المباريات، إنبي سيخوض مواجهات سموحة والأهلي والإسماعيلي والإنتاج خارج ملعبه ثم المواجهة الخامسة ضد الاتحاد خارج ملعبه، في أي عرف نلعب بهذا الشكل؟".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تأجيل لقاء الاتحاد السكندري وإنبي على لسان مصدر داخل اتحاد الكرة.

وجاء التأجيل بسبب اكتشاف 11 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل فريق الاتحاد السكندري.