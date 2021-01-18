جريزمان غاضبا: منزعجون.. تنتابك كل المشاعر السيئة حين تخسر نهائيا

الإثنين، 18 يناير 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

جريزمان

أبدى أنتوان جريزمان لاعب برشلونة غضبه بعد خسارة كأس السوبر الإسباني بالسقوط بنتيجة 3-2 يوم الأحد ضد أتلتيك بلباو.

وفرط فريق بلاوجرانا في تقدمه مرتين ليخسر اللقب بعد امتداد اللقاء لشوطين إضافيين.

وأوضح الفرنسي بعد المباراة ردا على سؤاله كيف تشعر بعد الخسارة؟ "كيف ترى الأمر؟".

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وأضاف "أخفقنا، غاضبون ومنزعجون. حين تخسر نهائيا، تنتابك كل المشاعر السيئة".

واستمر "بلباو ضغط جيدا. قدم كل شيء حتى آخر دقيقة، ثم حدث ما حدث. أخطأنا في استراتيجيتنا وعلينا العمل عليها خلال الأيام المقبلة".

وأتم "لم ندافع جيدا، لم نتواصل بشكل جيد. حين نفقد الكرة لابد أن يصيح أحد".

وأحرز جريزمان هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 77 لكن في الثواني الأخيرة أدرك بلباو التعادل لتمتد المباراة لأكثر من 90 دقيقة.

وسجل إيناكي ويليامز في الدقيقة 93 ولم يقدر برشلونة على الرد ونال ليونيل ميسي أيقونة الأخير بطاقة حمراء مع اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويحل برشلونة ضيفا يوم الخميس على فريق كورنيلا في كأس ملك إسبانيا.

جريزمان برشلونة
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