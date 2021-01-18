ديباي: أنا وعوار نريد اللعب لواحد من أكبر 3 أندية في العالم

الإثنين، 18 يناير 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

حسام عوار - ممفيس ديباي

يرغب ممفيس ديباي لاعب ليون في أن يلعب لواحد من أكبر 3 أندية في العالم، مؤكدا أن زميله حسام عوار لديه نفس الرغبة.

ممفيس ديباي

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية الموسم الحالي.

وقال ديباي لـ "كانال بلس" الفرنسية: "نعلم أننا نلعب لفريق لناد كبير للغاية لكننا نرغب في اللعب لواحد من أكبر 3 أندية في العالم".

وأضاف "وقتها ستجد حسام (عوار) يلعب بشكل أفضل 10 مرات، وأنا أيضا".

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية قد ربطت بين ديباي والانتقال لبرشلونة مطلع الموسم الحالي.

وعن منافسة ليون على لقب الدوري الفرنسي "الأمر سيُعني لي الكثير بأن أحقق لقب الدوري مع عوار ومع الفريق ومع رئيس النادي".

ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر باريس سان جيرمان.

وانتقل ديباي لليون عام 2017 قادما من مانشستر يونايتد.

وسجل ديباي 11 هدفا خلال 20 مباراة لعبها في الموسم لحالي ليكون الهداف الثاني للمسابقة خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وبولاي ديا لاعب ستاد ريمس.

ممفيس ديباي
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