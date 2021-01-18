محمد يوسف: اضطررت للدفاع ضد الأهلي بسبب سجله التهديفي.. وقرار الحكم بشأن الهدف صحيح

قال محمد يوسف مدرب البنك الأهلي إن فريقه اضطر للتكتل دفاعيا ضد الأهلي للحد من خطورته التهديفية وأكد على أن قرار الحمم كان صحيحا بإلغاء هدف أيمن أشرف لاعب القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن هناك فرق عديدةستمر بنتائج غير متوقعة خلال الموسم الجاري.

وصرح يوسف عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "درسنا الأهلي عقب مواجهة سموحة، كما أنني تواجدت مع الأهلي خلال الفترة الماضيةوأعرف طريقة التفكير".

وواصل "غيرنا طريقتنا ولعبنا بخماسي بدلا من رباعي في الدفاع ما منحنا صلابة دفاعية".

وأكمل "بالغت قليلا ولعبت بتحفظ دفاعي كبير لأن الأهلي سجل 21 هدفا في 6 مباريات، أقوى خط هجوم في الدوري".

وتابع "مراحل بناء اللعب كانت اعتمادا على ثنائي الهجوم بجانب غلق المساحات تماما، بجانب إيقاف علي معلول".

وأردف "لعبت بخماسي الدفاع لكي أوقف علي معلول، عمدت على الضغط عليه من ثلث نصف الملعب".

واسترسل "في آخر ربع ساعة كانت فترة متعبة جدا والإيقاع أصبح أسرع، 6 أوراق هجومية تلعب أمامنا".

وتابع "قدنا 3 هجمات مرتدة منها واحدة لأحمد ياسر، لكنه لم يتمكن من إنهائها، كان في فكري أن أربح المباراة بالمرتدات لكن ظروفالمباراة والجو لم تساعدنا، لكن أحيي اللاعبين على ما قدموه في المباراة".

وأكمل "الأهلي كان يلعب من أجل الـ3 نقاط وأنا إما الثلاثة أو نقطة".

البنك الأهلي تعادل بدون أهداف مع ضيفه الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز مساء الأحد.

وتطرق للحديث عن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قائلا: "موسيماني مدرب كبير وتوج بدوري الأبطال مع الأهلي وصنداونز".

وأكمل "واجهته مرة وحيدة لكن نتائجه تقول إنه مدرب محترم".

وأضاف "كانت لديه أوراق هجومية عديدة، لم أتوقع فقط أنه لن يبدأ بمهاجم لكن ذلك لم يؤثر علينا أو على تعليماتي للاعبين".

وتحدث حول هدف الأهلي الملغي قائلا: "هدف أيمن أشرف به خطأ على اللاعب، القرار صحيح، تقنية الفيديو أعادت اللقطة بسبباصطدامه باللاعب".

وواصل "ضد بيراميدز ألغي لي هدف وضد المقاولون أيضا، واستقبلت هدفا لم تراجعه تقنية الفيديو حتى، لا أحب الحديث عن الحكام لاأحب الدخول لتلك المنطقة. الأهلي فريق كبير".

وأتم "الموسم طويل وقوي جدا ونسخة قوية، ستجد فرقا عديدة ستمر بنتائج غير متوقعة لأنك تخوض مواجهة كل 4 أيام وفترة الراحة بينالموسم الماضي والحالي قصيرة، وجميع الفرق دعمت صفوفها بشكل قوي، لذا ستكون المستويات متقاربة".