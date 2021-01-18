عقم تهديفي لـ ليفربول لم يحدث منذ 2005

للمباراة الثالثة على التوالي لم يستطع نجوم ليفربول هز شباك المنافسين، تصدى لهم دفاع مانشستر يونايتد ليتعادل الناديان يوم الأحد ويتراجع حامل اللقب للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهي أسوأ فترة تهديفية لليفربول منذ مارس 2005.

لأول مرة منذ ذلك التاريخ يعجز ليفربول عن التسجيل في 3 مباريات متتالية في الدوري.

تعادل بلا أهداف مع نيوكاسل يونايتد، خسر بهدف أمام ساوثامبتون، وانتهت القمة أمام يونايتد بنتيجة صفر-صفر.

وظل ليفربول مبتعدا بثلاث نقاط عن يونايتد متصدر الترتيب.

ورغم ذلك، يظل ليفربول أقوى هجوم في الموسم الحالي من الدوري، سجل 37 هدفا في 18 مباراة.

معظمها من نصيب النجم محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا.

ويأمل ليفربول فك نحسه حين يستضيف بيرنلي يوم الخميس في الجولة 18 من الدوري.