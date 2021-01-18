بيرلو بعد السقوط أمام إنتر: كنا جبناء.. لم نكن لنقدم مستوى أسوأ من هذا

الإثنين، 18 يناير 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

أعرب أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن خيبة أمله بعد الخسارة بهدفين دون رد يوم الأحد ضد مضيفه إنتر ميلان في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقال نجم ميلان ويوفنتوس السابق في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"هزيمة مؤلمة، لم نكن لنقدم مستوى أسوأ من هذا، لم يكن هذا الأداء متوقعا، لكن علينا المضي قدما والاستعداد لمباراة الأربعاء في كأس السوبر ضد نابولي".

وواصل لاعب وسط إيطاليا السابق "سلوكنا كان خاطئا من البداية وحين تفقد الإصرار على الفوز بالالتحامات الثنائية تصبح الأمور صعبة. لم ندخل الملعب، كنا جبناء، خائفون من هجوم إنتر، لذا في عقلنا ركزنا على الدفاع ولم نكن حتى حادين في ذلك. أتحنا لإنتر أخذ الأسبقية وهم يستغلون جيدا هذا الأمر".

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واستمر بيرلو "فريق مثل يوفنتوس لابد أن يأتي هنا بثقة وطموح، راغب في المبادرة والتحكم في المباراة، لكننا كنا مترددين جدا. المدرب أول من يلام، لأن الفريق لو لم يفعل ما خطط له، هذا يعني أننا لم نفهم الخطة".

سقوط حامل اللقب في دربي إيطاليا وسع الفارق مع المتصدرين ميلان وإنتر ميلان إلى 7 نقاط.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة.

وله لقاء مؤجل ضد نابولي.

وتلقى يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر 9 مواسم، الهزيمة الثانية في الموسم الحالي.

ويستضيف يوفنتوس فريق بولونيا في الجولة المقبلة.

يوفنتوس
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