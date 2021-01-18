مواعيد مباريات الإثنين 18 يناير 2021.. مصر تتحدى السويد والإسماعيلي ضد المقاولون

الإثنين، 18 يناير 2021 - 10:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد 2021

يخوض الفراعنة اليوم الإثنين آخر مبارياتهم في الدور الأول من كأس العالم لكرة اليد بمواجهة قوية ضد السويد.

وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة التي تنطلق 7 مساء.

وتجري 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، تبدأ في الثانية والنصف عصرا بلقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (أون تايم سبورتس 2).

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وفي التوقيت ذاته تنطلق مباراة غزل المحلة ومصر المقاصة (أون تايم سبورتس 1).

وفي الخامسة مساء يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب (أون تايم سبورتس 1).

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كأس العالم لكرة اليد الدوري المصري
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