مواعيد مباريات الإثنين 18 يناير 2021.. مصر تتحدى السويد والإسماعيلي ضد المقاولون

يخوض الفراعنة اليوم الإثنين آخر مبارياتهم في الدور الأول من كأس العالم لكرة اليد بمواجهة قوية ضد السويد.

وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة التي تنطلق 7 مساء.

وتجري 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، تبدأ في الثانية والنصف عصرا بلقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (أون تايم سبورتس 2).

وفي التوقيت ذاته تنطلق مباراة غزل المحلة ومصر المقاصة (أون تايم سبورتس 1).

وفي الخامسة مساء يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب (أون تايم سبورتس 1).

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