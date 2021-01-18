إسماعيل يوسف: تعاقدت مع باسم مرسي بعد أن شاهدت "مشيته".. وشيكابالا كان يلعب مجانا

كشف إسماعيل يوسف نجم الكرة المصرية السابق، الكثير من كواليس فترته كعضو لمجلس إدارة الزمالك.

وحل يوسف ضيفا على أون تايم سبورتس 2، وناقش مسألة تجديد عقود نجوم الفريق والعروض الكثيرة التي وصلتهم.

وكل ما يلي على لسان إسماعيل يوسف:

"تابعنا إمام عاشور لمدة 6 أشهر قبل التعاقد معه، ووجدنا أن مستواه جيد جدا، بالإضافة إلى تمتعه بسلوكيات ممتازة".

"الصفقة كادت أن تتوقف بسبب مليوني جنيه، لكن إمام تحمّل المبلغ بنفس عن طريق إيصالات أمانة يسددها حتى الآن، رغبته كانت القدوم إلى الزمالك".

"أشرف بنشرقي انضم إلى الزمالك مقابل 400 ألف دولار فقط".

"فرجاني ساسي جاء إلينا بترشيح من تركي آل الشيخ، وجروس كان (مزمزق) بعض الشيء لكنه وافق في النهاية على ضمه".

"تحدثت مع عمر خربين لضمه منذ 3 أشهر وتواصلت مع مدير الكرة في نادي الهلال ولم يكن هناك مشكلة في مبلغ الانتقال، لكن أجر خربين كان مرتفعا للغاية".

"أزمة مستحقات اللاعبين؟ هناك 25% مُقدَم عقد يحصل عليه اللاعبون قبل بداية الموسم، لكن ما حدث أن الموسم لم ينته في نهاية يوليو كما هو طبيعي، بل امتد لأشهر إضافية بسبب جائحة كورونا".

"فيفا سمح للأندية بعد دفع مقدم العقود للاعبين إلا بعد نهاية الموسم، ونحن لا يمكن أن ندفع مقدم للاعب ثم يرحل بعدها عندما ينتهي الموسم".

"بالتالي تم ترحيل نسبة الـ 25% إلى 1 ديسمبر، بالإضافة إلى 4 أشهر حُسبت على نادي الزمالك من أغسطس حتى ديسمبر، وهو ما خلق المشكلة".

"وجود فرجاني ساسي مهم لـ إمام عاشور جدا، أنا مررت بنفس هذه التجربة خلال فترة لعبي في الزمالك عندما تعاقد النادي مع عصام مرعي، وقتها مستواي ارتفع للغاية وصرت أهاجم وأسجل أهدافا".

"شعبية فرجاني ساسي في مصر بين جماهير الزمالك أعلى من شعبيته في تونس".

"باتشيكو طلب التعاقد مع قلب دفاع خامس موهوب من الدرجة الثانية، أراد لاعبا على شاكلة محمد عبد الغني، وأنا كنت أتابع محمود شبانة –لاعب أسوان حاليا- وتواصلت معه".

"حصلنا على توقيع رجب بكار ونبيل دونجا، لكن لم نستقدمهما لأسباب مادية، كما أننا أردنا الاحتفاظ بالمجموعة والحفاظ على قوام الفريق وعدم تكرار خطأ المواسم السابقة".

"أمير عادل هو المفاجأة التي وعدت بها قبل رحيلنا عن الزمالك".

"وقتما كنت مدربا للإنتاج الحربي، عُرض عليّ باسم مرسي، كان يلعب وقتها في بتروجت ولم أكن أعرفه، فطلبت أن ينضم لمعسكر الفريق لأحكُم عليه، كان ذلك قبل 48 ساعة من غلق باب القيد".

"في اليوم التالي حضر وأخبرني أنه لن يستطيع التدرُب لأنه كان مصابا وأزال الجبس من على قدمه قبل 3 أسابيع فقط، فطلبت منه أن يرتدي الزي الرياضي وأن يمشي في الملعب، بعدها قلت له سيتم قيدك، مشيته كانت مشية لاعب كرة قدم".

"وقتما كنت مدربا لمنتخب الشباب أشركت محمد الشناوي على حساب أحمد عادل المنعم الذي كان تم تصعيده للفريق الأول، وقد هاجموني على ذلك وقتها".

"كنا ننتظر عرضا من المغرب لبيع حميد أحداد، لكنه كان أقل بكثير من المبلغ الذي اشتريناه به، ولذا قررنا قيده والاحتفاظ به حفاظا على أموال النادي وشرحنا ذلك لـ باتشيكو".

"أمّا رزاق سيسيه فهو على ذمة الزمالك ولهذا فضّلنا إخراجه إعارة للاتحاد، لم يكن قرارا خاطئا وهو يلعب الآن ويشارك ويحصل على الفرصة التي قد لا يجدها في الزمالك".

"العروض الكثيرة للاعبي الزمالك؟ هم لاعبون مميزون لكن التوقيت أثار دهشتي واستغرابي".

"أحمد فتوح وشيكابالا لم يتم تجديد عقديهما، بل تمديده وتحسينه ماديا، عقودهما لم تكن ستنتهي".

"شيكابالا يكاد يكون يلعب مجانا خلال الفترة الماضية، لأنه تعرض لغرامة مليون دولار بسبب فترته مع سبورتنج لشبونة، والجهاز المركزي يخصمها من راتبه، وبالتالي صافي ما يحصل عليه يكاد يكون معدوما".

"لن أخوض انتخابات الزمالك مجددا، أريد العودة للتدريب وتلقيت بالفعل أكثر من عرض خارجي".

"رفضنا التعاقد مع صالح جمعة وحسام عاشور بعد عرضهما علينا، ولو كنا متواجدين لرفضت ضم أحمد الشيخ".