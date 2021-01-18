مونديال اليد – المجر تسحق أوروجواي وتلحق بـ ألمانيا للدور الرئيسي

فازت المجر على أوروجواي بنتيجة 44-18 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم لليد مصر 2021.

الفوز ضمن لـ المجر التواجد في الدور الرئيسي من البطولة، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام ألمانيا.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المجر بفارق 16-8، أي ضعف النتيجة بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 26 هدف بنتيجة 44-18، مستغلين قلة خبرة أوروجواي في مشاركتها الأولى تاريخيا بالبطولة.

الفوز رفع رصيد المجر إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف ألمانيا صاحبة الصدارة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند لا شيء من النقاط.

ألمانيا كانت قد فازت على كاب فيردي اعتباريا قبل هذا اللقاء بنتيجة 10-0 لعدم اكتمال قائمة كاب فيردي بسبب إصابات كورونا، لكن الألمان حافظوا على فارق الأهداف رغم ذلك.

وستلتقي المجر مع ألمانيا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، مباراة ستكون على صدارة المجموعة.

من جهة أخرى، ستلعب أوروجواي مع كاب فيردي في اليوم ذاته إذا استطاعت كاب فيردي إكمال قائمتها للبطولة.