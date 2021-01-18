مونديال اليد – الدنمارك تسحق الكونغو الديموقراطية لحين حسم الصدارة

الإثنين، 18 يناير 2021 - 00:09

كتب : أحمد العريان

الدنمارك - الكونغو الديموقراطية - كأس العالم لليد 2021

فازت الدنمارك على الكونغو الديموقراطية وتأهلت إلى الدور الرئيسي من بطولة اليد، في انتظار حسم الصدارة بالجولة الأخيرة.

وفازت الدنمارك على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 39-19 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم لليد مصر 2021.

الشوط الأول انتهى بتقدم الدنمارك بفارق 13 نقطة، وبنتيجة 23-10.

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في شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 20 نقطة، لتعزز الدنمارك صدارتها للمجموعة بفارق الأهداف.

الفوز رفع رصيد الدنمارك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين، في حين تجمد رصيد الكونغو الديموقراطية عند لا شيء من النقاط في مشاركتها الأولى تاريخيا.

وتلتقي الدنمارك مع الأرجنتين في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل. مباراة على صدارة المجموعة.

في المقابل ستلعب الكونغو الديموقراطية مع البحرين في الجولة الأخيرة أيضا. مباراة على المقعد الثالث لتلك المجموعة للتأهل للدور الرئيسي.

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