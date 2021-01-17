قُبلة خبيثة تلون دربي إيطاليا بالأزرق.. إنتر يهزم يوفنتوس ويشعل القمة

قبل شعارهم ثم أبكاهم، هكذا فعل أرتورو فيدال أمام يوفنتوس فريقه القديم، وفي لقاء انتصر فيه إنتر.

فاز إنتر ميلان على يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب (جوسيبي مياتزا)، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

سجل أرتورو فيدال ونيكولا باريلا هدفا إنتر ميلان على مدار الشوطين.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة الـ40، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا على حساب ميلان، وقبل مباراة الأخير أمام كالياري غدا، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز السادس، وبمباراة مؤجلة أمام نابولي ستقام لاحقا.

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التشكيل

أندريا بيرلو بدأ اللقاء بدفاع يقوده جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي كقلبي دفاع، في ظل غياب ماتياس دي ليخت للإصابة بفيروس كورونا.

في المقابل بدأ لوكاكو ولاتارو مارتينيز في هجوم إنتر ميلان، وفيدال كأساسي أمام فريقه القديم.

أشرف حكيمي يقود تشكيل إنتر في كلاسيكو إيطاليا ولاوتارو ولوكاكو يهاجمون يوفنتوس🔥#في_إيطاليا pic.twitter.com/SmdK6myqFm — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 17, 2021

قُبلة خبيثة

أرتوروا فيدال كان ودودا مع لاعبي يوفنتوس قبل المباراة، بل أنه قبل شعار يوفنتوس على صدر كيلليني، لكنه لم يكن كذلك خلال اللقاء.

وصف المباراة

يوفنتوس بدأ المباراة جيدا، وسجل كريستيانو رونالدو هدف أول في الدقيقة العاشرة، لكنه ألغي بداع التسلل.

رد إنتر ميلان كان قويا، فسجلوا الهدف الأول في الدقيقة الـ12. عرضية من باريلا، قابلها أرتورو فيدال برأسية في المرمى مسجلا الأول.

سيطرة زرقاء

بعد الهدف سيطر إنتر على اللقاء تماما حتى نهاية الشوط الأول.

أشرف حكيمي تفوق على جيانلوكا فرابوتا تماما. المغربي أرسل عرضية في الدقيقة الـ14، قابلها فيدال بتصويبة فوق المرمى بقليل.

وبروزوفيتش صوب بقوة في الدقيقة الـ18، لكن في يد تشيزني.

لاوتارو مارتينيز أهدر أخطر الفرص في الدقيقة الـ23. انطلاقة من لوكاكو وتصويبة يتصدى لها تشيزني ويتابعها لاوتارو مارتينيز فوق المرمى.

روميلو لوكاكو مجددا صنع الخطورة في الدقيقة الـ31 من كرة قطعها من كيلليني وينفرد لكن بونوتشي يعطله وكيلليني يعود ويقطع الكرة من أمامه، ثم تذهب الكرة إلى لاوتارو الذي يسدد بجانب القائم.

باريلا من الجهة اليمنى أيضا توغل في الدقيقة الـ37 ويرسل عرضية يقابلها لوكاكو بتصويبة بيمناه في يد تشيزني.

الشوط الثاني

إنتر بدأ الشوط الثاني مثلما أنهى الأول، ويوفنتوس متركز في الخلف فقط.

أليساندرو باستوني أرسل تمريرة بينية رائعة في الدقيقة الـ51، ونيكولا باريلا انفرد تماما بالمرمى وسجل الهدف الثاني.

تدخل بيرلو

هنا تدخل أندريا بيرلو في الدقيقة الـ56 بمحاولة لإنقاذ الموقف بثلاثة تبيدلات. شارك فيديريكو بيرنارديسكي، وويستون ماكيني، وديان كلوشوفيسكي بدلا من جيانلوكا فرابوتا، وآرون رامسي، وأدريان رابيو.

لاوتارو مارتينيز تقدم بشكل رائع في الدقيقة الـ71 وراوغ كيلليني ثد سدد بجانب المرمى بقليل.

أنطونيو كونتي تدخل أيضا في الدقيقة الـ72 بدخول ماتيو دارميان بدلا من أشلي يونج.

فيدال خرج أيضا في الدقيقة الـ76 لصالح جاليارديني.

ظهور يوفنتوس الخطر الأول كان في الدقيقة الـ88. تصويبة قوية من ماكيني من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها سمير هاندانوفيتش ببراعة، ليكون مشاركا في الانتصار رفقة زملائه.

حكم المباراة احتسب 5 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز إنتر بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة الـ40، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا على حساب ميلان، وقبل مباراة الأخير أمام كالياري غدا، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز السادس، وبمباراة مؤجلة أمام نابولي ستقام لاحقا.