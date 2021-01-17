مونديال اليد - بطل أوروبا ينتفض.. إسبانيا تفوز على بولندا وتتأهل للدور الرئيسي

الأحد، 17 يناير 2021 - 23:17

كتب : محرر في الجول

إسبانيا - بولندا - مونديال اليد 2021

فاز منتخب إسبانيا على منتخب بولندا بنتيجة 27-26على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مباريات جولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا بنتيجة 14-11.

الانتصار رفع رصيد إسبانيا –بطل أوروبا عام 2020- للنقطة الثالثة لتتصدر المجموعة.

وتجمد رصيد بولندا عند نقطتين لتحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن البرازيل، فيما تقبع تونس بنقطة في المركز الأخير.

وضمنت إسبانيا التأهل للدور الرئيسي.

وكانت إسبانيا قد تعادلت مع البرازيل في الجولة الأولى، بينما فازت بولندا على تونس.

وبعد تعادل تونس مع البرازيل، أصبحت المجموعة الثانية هي المجموعة الوحيدة التي حصد كل منتخباتها نقاط في الدور التمهيدي.

كما أن جميع المنتخبات قد تُنهي المجموعة بـ3 نقاط، إذا فازت تونس على إسبانيا وتعادلت البرازيل مع بولندا.

وتلعب بولندا مع البرازيل في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، بينما تلعب البرازيل ضد بولندا في نفس اليوم ولكن في الساعة التاسعة والنصف مساء.

مونديال اليد إسبانيا بولندا
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