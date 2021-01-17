بتروسبورت: أرض الملعب مجهدة.. نستضيف 5 مباريات في 7 أيام

الأحد، 17 يناير 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - صلاح ريكو - إمام عاشور

برر زكريا السيد رئيس شركة بتروسبورت سبب ظهور أرض الملعب بشكل غير جيد خلال المباريات السابقة.

وقال زكريا السيد عبر قناة الزمالك: "أرض الملعب مجهدة للغاية بسبب ضغط المباريات وسنلعب عليه 5 مواجهات خلال 7 أيام فقط".

وأضاف "لذلك من المستحيل أن يكون الملعب في أفضل حالاته".

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وأكمل "إنبي وبتروجت لهما تعاقد مع الملعب لخوض المباريات عليه، وكذلك طلب مني أسوان لعب 6 مباريات على الملعب لحين انتهاء تجهيزات استاد أسوان ولا أستطيع التأخر عليهم".

وواصل "كما استضاف الملعب مباراة منتخب مصر للكرة النسائية ضد لبنان".

وأتم تصريحاته "نحن نعلم جيدا أن تصريحات جايمي باتشيكو مدرب الزمالك عن حالة الملعب كانت حقيقية ولكن ذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن سنحاول في الفترة المقبلة تجهيز الملعب بشكل جيد عندما تسمح الفرصة بذلك".

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