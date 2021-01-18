حسام حسن لـ في الجول: هدفي ضد الإنتاج ليس الأفضل بسبب القطبين.. والزمالك فاوض سموحة لضمي

الإثنين، 18 يناير 2021 - 11:14

كتب : أحمد شاكر

حسام حسن

يرى حسام حسن مهاجم سموحة أن الهدف الذي أحرزه ضد الإنتاج الحربي لن يفوز بجائزة الأفضل لأنه لا يلعب للأهلي أو للزمالك.

وتعادل سموحة مع الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

وقال حسام حسن لـFilGoal.com: "الهدف كان رائعا وبه توفيق كبير، لكنه ليس الهدف الأفضل في مسيرتي".

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وعن هدفه الأفضل، قال: "هدفي بمرمى إنبي من منتصف الملعب في الموسم الماضي".

وحول طريقة تسجيل الهدف "الكرة كانت سريعة وكنت أريد تغيير إتجاهها نحو المرمى، وقدمى اليسرى كانت الأقرب لها؛ فسددت بهذا الشكل وأنا متعمد توجيه الكرة بين القائمين والعارضة".

وواصل "أهدرت فرصة للتسجيل في المباراة لكني سجلت الأخرى".

وعن إذا كان الهدف سيكون الأفضل في الموسم، قال: "بنهاية الموسم يكون تصويت جماهير الأهلي والزمالك لأهداف لاعبيها وهذا طبيعي لذلك قد أجد صعوبة في فوز الهدف بجائزة الأفضل".

وعلّق على التعادل وقال: "الظروف لم تساعدنا، كنا نحاول تسجيل هدف في بداية الشوط الثاني لكي نعود للمباراة لكننا لم نتمكن من ذلك".

وتحول حسام حسن للحديث عن انتقاله من سموحة.

وقال: "إدارة الزمالك تحدثت مع إدارة سموحة مؤخرا للتعاقد معي؛ لكني لا أُشغل تفكيري إلا بالملعب فقط".

وتابع "عقدي ينتهي مع سموحة بعد موسمين، ولن أرحل إلا بموافقة النادي".

وعن أهدافه في الفترة المقبلة، قال: "أقدم أفضل ما لدي لكي أحصل على ثقة الجهاز الفني للمنتخب".

وأتم "لم يتحدث مع أي فرد من الجهاز الفني للمنتخب حتى الآن، لكني أضع كل تركيزي داخل الملعب فقط لكي أكون الأفضل".

وسجل حسام حسن 4 أهداف خلال 6 مباريات لعبها مع سموحة في الدوري حتى الآن.

حسام حسن سموحة
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