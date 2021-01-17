البديل يوفيتش يُجهز على جروس ويقود إينتراخت للفوز على شالكة

الأحد، 17 يناير 2021 - 22:21

كتب : محرر في الجول

لوكا يوفيتش - إينتراخت فرانكفورت

شارك لوكا يوفيتش لـ20 دقيقة فقط ضد شالكة لكنها كانت كافية لكي يقود فريقه إينتراخت فرانكفورت للفوز على شالكة.

وفاز إينتراخت فرانكفورت على شالكة بنتيجة 3-1 على ملعب كومرزبانك أرينا ضمن مباريات الجولة 16 للدوري الألماني.

تقدم أندرى سيلفا لـ إينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 28، وبعدها بدقيقة تعادل ماتيو هوبي لشالكة.

أخبار متعلقة
ريال مدريد يعير يوفيتش إلى فرانكفورت مؤتمر زيدان: يوفيتش لم يكن محظوظا.. ورسالة لأوديجارد تقرير: ريال مدريد يتحمل راتب يوفيتش أثناء إعارته إلى إينتراخت ماركا: ريال مدريد يوافق على عودة لوكا يوفيتش إلى فرانكفورت

بعدها آتى دور "البديل" لوكا يوفيتش الذي نزل لأرض الملعب بدلا من إريك دورم في الدقيقة 62.

10 دقائق كانت كافية لأن يسجل يوفيتش أولى أهدافه في الدقيقة 72 مع إينتراخت فرانفكورت من جديد بعد عودته للفريق على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وعاد بعدها يوفيتش مجددا وسجل في الدقيقة 91 لينهي على آمال فريق المدرب كريستيان جروس في العودة للمباراة.

ليكون يوفيتش قد سجل هدفين مع إينتراخت فرانكفورت خلال 28 دقيقة، وهو أكثر مما سجله مع ريال مدريد خلال 208 دقيقة لعبها في الموسم الحالي بقميص الفريق الإسباني بعدما انتقل للفريق عام 2019.

أهداف يوفيتش جعلت إينتراخت فرانفكورت يحقق فوزه الرابع على التوالي، ورفعت رصيده للنقطة 26 ليحتل المركز السابع.

كما كتبت الهزيمة الثانية لجروس مع الفريق، خلال 3 مباريات قاد فيهم شالكة، ليكون المدرب السويسري قد انتصر في لقاء وحيد كان ضد هوفينهايم.

وتجمد رصيد شالكة عند النقطة 7 ليحتل المركز الـ18 والأخير في الدوري الألماني.

ويلعب إينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الجولة المقبلة، فيما يستضيف شالكة نظيره كولن.

الدوري الألماني لوكا يوفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بلباو بعد الفوز بالسوبر الإسباني: الإشادة يجب أن تذهب للاعبين 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0) - (0) طلائع الجيش.. بداية المباراة 30 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: قاتلنا كثيرا للصعود لمراكز القمة.. وعلينا الكفاح أكثر للبقاء هناك 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المحلة (0) - (1) المقاصة.. جووول بيكلي يسجل الأول 46 دقيقة | الدوري المصري
الشيشيني: مصطفى محمد لا يمكن تعويضه وعاشور جوكر.. والمنافسة بين الأهلي والزمالك ستكون شرسة ساعة | الدوري المصري
بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تأجيل انطلاق كأس العالم للأندية وتغيير في ملاعب البطولة ساعة | أوروبا
بعد التعادل مع ليفربول في أنفيلد.. سولشاير: أشعر بخيبة أمل ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الإسماعيلي يفكر في إيهاب جلال ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك