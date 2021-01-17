البديل يوفيتش يُجهز على جروس ويقود إينتراخت للفوز على شالكة

شارك لوكا يوفيتش لـ20 دقيقة فقط ضد شالكة لكنها كانت كافية لكي يقود فريقه إينتراخت فرانكفورت للفوز على شالكة.

وفاز إينتراخت فرانكفورت على شالكة بنتيجة 3-1 على ملعب كومرزبانك أرينا ضمن مباريات الجولة 16 للدوري الألماني.

تقدم أندرى سيلفا لـ إينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 28، وبعدها بدقيقة تعادل ماتيو هوبي لشالكة.

بعدها آتى دور "البديل" لوكا يوفيتش الذي نزل لأرض الملعب بدلا من إريك دورم في الدقيقة 62.

10 دقائق كانت كافية لأن يسجل يوفيتش أولى أهدافه في الدقيقة 72 مع إينتراخت فرانفكورت من جديد بعد عودته للفريق على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وعاد بعدها يوفيتش مجددا وسجل في الدقيقة 91 لينهي على آمال فريق المدرب كريستيان جروس في العودة للمباراة.

ليكون يوفيتش قد سجل هدفين مع إينتراخت فرانكفورت خلال 28 دقيقة، وهو أكثر مما سجله مع ريال مدريد خلال 208 دقيقة لعبها في الموسم الحالي بقميص الفريق الإسباني بعدما انتقل للفريق عام 2019.

أهداف يوفيتش جعلت إينتراخت فرانفكورت يحقق فوزه الرابع على التوالي، ورفعت رصيده للنقطة 26 ليحتل المركز السابع.

كما كتبت الهزيمة الثانية لجروس مع الفريق، خلال 3 مباريات قاد فيهم شالكة، ليكون المدرب السويسري قد انتصر في لقاء وحيد كان ضد هوفينهايم.

وتجمد رصيد شالكة عند النقطة 7 ليحتل المركز الـ18 والأخير في الدوري الألماني.

ويلعب إينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الجولة المقبلة، فيما يستضيف شالكة نظيره كولن.