مدرب الإسماعيلي: ننتظر فوز لعلاج الأخطاء ومصالحة الجماهير

قال أبوطالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي، إن فريقه ينتظر تحقيق فوز ليبدأ مرحلة التصحيح وعلاج الأخطاء.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "هدفنا هو الثلاث نقاط ومصالحة جماهيرنا”.

ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري.

وتابع العيسوي "لقاء المقاولون صعب، إذ إن الظروف متشابهة في الفريقين وكلاهما يبحث عن الفوز بجانب، إن المنافس فريق جيد".

وواصل "لهذا، المباراة صعبة وإن لم يعد هناك مواجهة سهلة".

مدرب الإسماعيلي استمر "لقاء المقاولون فرصة من أجل تصحيح مسيرة الفريق وترتيبه بجدول المسابقة ".

وأتم "أغلقنا صفحة الرجاء، والتركيز على حصد الانتصار فيما هو قادم".

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ14 في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.