انتهى دربي إيطاليا - إنتر ميلان (2)-(0) يوفنتوس.. فوز رائع للزُرق

الأحد، 17 يناير 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة بفوز إنتر بثنائية

ق. 72 دخول دارميان بدلا من أشلي يونج في صفوف إنتر.

ق. 56 ثلاثة تبديلات في صفوف يوفنتوس بدخول بيرنارديسكي، وماكيني، وكيلوشوفيسكي بدلا من آرون رامسي وأدريان رابيو وفرابوتا.

ق. 51 جووول ثاااني. تمريرة رائعة من باستوني وباريلا ينفرد ويسجل الثاني في يوفنتوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 باريلا ينطلق ويخترق ويرسل عرضية يقابلها لوكاكو بتصويبة بيمناه في يد تشيزني.

ق. 31 لوكاكو يقطع الكرة من كيلليني وينفرد لكن بونوتشي يعطله وكيلليني يعود ويقطع الكرة من أمامه، ثم تذهب الكرة إلى لاوتارو الذي يسدد بجانب القائم.

ق. 23 ماذا أهدرت يا لاوتارو! انطلاقة من لوكاكو وتصويبة يتصدى لها تشيزني ويتابعها لاوتارو مارتينيز فوق المرمى.

ق. 18 تصويبة قوية من بروزوفيتش يمسكها تشيزني.

ق. 14 عرضية جديدة من أشرف حكيمي، قابلها فيدال بتصويبة فوق المرمى بقليل.

ق. 12 جوول أول لإنتر. عرضية من باريلا، يقابلها أرتورو فيدال برأسية في المرمى مسجلا الأول في فريقه القديم.

ق. 10 جووول لا. تسلل. هدف أول ليوفنتوس عن طريق رونالدو لكن الحكم يحتسب تسلل.

بداية المباراة

في إيطاليا يوفنتوس إنتر ميلان
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