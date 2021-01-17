الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول استعارته لناشئ الزمالك

أعلن نادي الشرقية للدخان عن استعارته لمصطفى فريد شوقي لاعب الزمالك لفريق دون 19 عاما.

وقال باسم عادل المشرف العام على الكرة بالنادي لـFilGoal.com: "نجحنا في الحصول على خدمات مصطفى فريد شوقي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

وأضاف " اللاعب من ناشئين الزمالك واحترف في تايلاند ثم عاد للزمالك ليوقع علي عقود مع ناديه ثم انتقل لنا على سبيل الإعارة".

وواصل "يلعب في مركز الجناح في فريق دون 19 عاما بالزمالك".

وتابع "سيتم الاعلان عن التعاقد مع ثلاث لاعبين خلال الأيام المقبلة لتدعيم الفريق".

ويتصدر الشرقية للدخان مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية برصيد 22 نقطة.

ويتولى علاء إبراهيم تدريب الفريق.