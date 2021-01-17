كرواتيا تكسر صمود أنجولا وتعبر إلى الدور الرئيسي

الأحد، 17 يناير 2021 - 21:37

كتب : FilGoal

كرواتيا - أنجولا - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

تأهلت كرواتيا إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزها على أنجولا 28-20 في صالة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

لترفع كرواتيا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف قطر المتصدرة بـ 4 نقاط، وتضمن رسميا عبورها إلى الدور الرئيسي رفقة العنابي.

فيما ظل رصيد أنجولا دون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة، لتنتظر إلى الجولة الأخيرة بحثا عن مقعد التأهل الأخير الذي ستتنافس عليه مع اليابان صاحبة النقطة الوحيدة.

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وأظهرت أنجولا صلابة كبيرة في الشوط الأول، وخرجت متأخرة بفارق هدف وحيد بعد انتهائه 11-12 لـ كرواتيا.

لكن تألق إيفان مارتينوفيتش نجم كرواتيا الشاب في الشوط الثاني، ضمن لوصيف بطل أوروبا الخروج بفوز بفارق 8 أهداف.

وفاز إيفان بيشيتش حارس مرمى كرواتيا بجائزة رجل المباراة بعد تصديه لـ 7 من أصل 27 تسديدة جاءت عليه بنسبة نجاح 26%.

وتلعب أنجولا أمام اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة، فيما تلقي كرواتيا مع قطر.

كرواتيا أنجولا مصر 2021 مونديال اليد
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