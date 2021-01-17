خبر في الجول – جهاز الزمالك يرفض إعارة أحمد عيد لـ الإسماعيلي

الأحد، 17 يناير 2021 - 21:20

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد - الزمالك - أسوان

قدم نادي الإسماعيلي عرضا رسميا لاستعارة أحمد عيد ظهير الزمالك الشاب.

وعلم FilGoal.com إن الجهاز الفني لنادي الزمالك، رفض فكرة التخلي عن اللاعب الشاب بسبب حاجته للاعب مع تلاحم مباريات الموسم وطول فترته.

ومن المفترض أن يرد الزمالك على عرض الإسماعيلي بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة، سواء بالموافقة أو بالرفض.

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صاحب الـ20 عاما يلعب مع الفريق الأول للزمالك منذ الموسم الماضي. إذ شارك في 18 مباراة بين الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا. صنع فيهم هدفا واحدا وأدى بشكل جيد.

الزمالك يملك هذا الموسم ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن، هم حازم إمام قائد الفريق، وحمزة المثلوثي الظهير التونسي الجديد، وأحمد عيد.

ولم يلعب أحمد عيد مع الزمالك هذا الموسم حتى الآن، إذ كان رفقة منتخب الشباب المشارك في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، قبل أن يصاب بـ كورونا ويغيب لفترة، ويعود مؤخرا للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الإسماعيلي أحمد عيد
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