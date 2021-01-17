أمام دموع حارس البحرين.. الأرجنتين تكرّم مارادونا وتعبر إلى الدور الرئيسي

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزه المثير على البحرين 24-21 في صالة استاد القاهرة، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

لترفع الأرجنتين رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، وتضمن العبور إلى الدور الرئيسي بشكل رسمي.

فيما ظل رصيد البحرين دون نقاط، ليتأجل حسم مصيرها إلى الجولة الأخيرة.

وشهد الشوط الأول تألقا كبيرا من حارس الأرجنتين ليونيل ماسييل الذي تصدى لـ 41% من التسديدات التي طالت مرماه، ليخرج راقصو التانجو متفوقين بنتيجة 12-10.

الشوط الثاني كان أكثر إثارة وتبادل فيه المنتخبان التقدم، حتى سيطر التعادل قبل دقيقتين تقريبا على النهاية.

لكن المنتخب الأرجنتيني تمكّن من تسجيل 3 أهداف متتالية في زمن قليل ليخرج فائزا 24-21.

وشهدت اللحظات الأخيرة لقطة مؤثرة خلال الوقت المستقطع للبحرين، عندما جلس محمد حسين حارس مرمى البحرين في نوبة بكاء خلف مرماه.

وحصد فيدي بيتزارو لاعب الأرجنتين جائزة رجل المباراة بعد أن سجل 6 أهداف لبلاده.

واحتفل لاعبو الأرجنتين في غرفة خلع الملابس بقميص أسطورة كرة القدم الراحل: دييجو أرماندو مارادونا.

وتقام المباراة الأخرى في المجموعة بين الدنمارك والكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد.

فيما تلتقي البحرين بالمباراة المقبلة مع الكونغو الديمقراطية في مباراة المصير يوم الثلاثاء، وتلعب الأرجنتين أمام الدنمارك بنفس اليوم في مواجهة ستحسم الصدارة بنسبة كبيرة.