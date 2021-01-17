مونديال اليد - مباراة حسمها الـVAR.. تونس والبرازيل يتعادلان في سيناريو درامي

الأحد، 17 يناير 2021 - 20:50

كتب : أحمد العريان

تونس - البرازيل - كأس العالم لليد 2021

في مباراة كانت تقنية الفيديو حاسمة فيها، تعادلت تونس مع البرازيل في مونديال اليد.

تونس تعادلت مع البرازيل بنتيجة 32-32 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لليد مصر 2021.

تونس أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 20-16.

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في شوط المباراة الثاني، كانت البرازيل أفضل طوال الدقائق.

وكانت الإثارة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. تونس كانت تتقدم 32-31 ويتبقى 20 ثانية على نهاية اللقاء والكرة في حيازة تونس.

تونس كانت متقدمة 32-31 والكرة في حيازة تونس قبل 20 ثانية من النهاية. لاعبو البرازيل قطعوا الكرة وأدركوا التعادل قبل 6 ثوان من الناهية.

تونس حاولت إحراز الفوز في اللحظة الأخيرة، وسدد لاعبهم كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسقطت خارج الملعب وحكم المباراة أنهى اللقاء بالتعادل .

لاعبو تونس احتفلوا في البداية ظنا بأن الحكم احتسب الهدف لصالحهم، لكن القرار النهائي كان بأن الكرة لم تعبر الخط وبالتالي المباراة انتهت بالتعادل.

التعادل رفع رصيد البرازيل إلى نقطتين في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد تونس إلى نقطة واحدة.

بولندا ستواجه إسبانيا في المباراة الأخرى لتلك المجموعة هذه الجولة بعد قليل.

وتلعب تونس مع إسبانيا في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلعب البرازيل مع بولندا.

مونديال اليد تونس البرازيل
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