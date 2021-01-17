بمشاركة وردة.. باوك يقسو على كريت "المنقوص"

الأحد، 17 يناير 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك - كريت

فاز باوك على مضيفه كريت بثلاثة أهداف دون رد في ملعب ثيودوروس فاردينوجيانيس، بالجولة 17 من الدوري اليوناني.

وشارك المصري عمرو وردة أساسيا في اللقاء وتم استبداله في الدقائق الأخيرة.

الفوز رفع رصيد باوك إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن أولمبياكوس المتصدر.

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فيما تجمّد رصيد كريت عند النقطة 19 في المركز التاسع.

اللحظة الفارقة في المباراة كانت إشهار البطاقة الحمراء في وجه الهولندي بوي فاترمان حارس مرمى كريت بالدقيقة 26، ليترك زملاءه منقوصي العدد لمدة تتجاوز الساعة.

رغم ذلك، تأخر هدف باوك الأول حتى الدقيقة 48 عندما سجل خريستوس تزوليس بعد صناعة البرتغالي المخضرم فيرينيا.

قبل أن يضيف فيرناندو فاريلا هدف باوك الثاني في الدقيقة 53، ويختتم مايكل كرمنيك الثلاثية في الدقيقة 67.

وتم استبدال وردة في الدقيقة 83 بالتغيير الخامس بعد حسم اللقاء، تاركا مكانه لـ جيانيس كونستانتيلياس.

وتعد تلك المباراة الرابعة لـ وردة مع باوك بعد العودة إليه في سوق الانتقالات الشتوية قادما من فولوس.

عمرو وردة في اليونان باوك
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