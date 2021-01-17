مونديال اليد – قطر تهزم اليابان وتتأهل للدور الرئيسي.. والمجموعة الثالثة تشتعل

تأهل منتخب قطر إلى الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 بعد الفوز على اليابان.

وفازت قطر على اليابان بنتيجة 31-29 على صالة استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

اليابان أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق هدف وبنتيجة 16-15.

في شوط المباراة الثاني، عادت قطر وحققت الفوز بنتيجة 31-29.

الفوز رفع رصيد قطر إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة، لتتأهل إلى الدور الرئيسي بشكل رسمي.

في المقابل، تجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن كرواتيا صاحبة المركز الثاني.

وتلتقي اليابان مع أنجولا في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلعب قطر مع كرواتيا.