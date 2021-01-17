اتحاد الكرة يقرر العودة إلى المسحات الطبية قبل مباريات الدوري الممتاز

الأحد، 17 يناير 2021 - 17:53

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، العودة لنظام المسحات الطبية “PCR” قبل مباريات الدوري الممتاز.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا، أعلن فيه العودة لنظام المسحة الطبية PCR للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للاعبي أندية الدوري، على أن يجرى الاختبار قبل المباريات بـ 48 ساعة، ويحدد كل ناد موعد إجراء المسحة حسب ظروفه، وذلك تزامنا مع الأوضاع الحالية.

جاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم برئاسة محمد سلطان مع أطباء المنتخبات الوطنية والأندية، إذ تم مناقشة عدد من الأمور الطبية التي تهم الفرق الكروية، وفي مقدمتها كيفية الاطمئنان بطريقة علمية على عودة اللاعبين المصابين بالفيروس بعد شفائهم والتأكد من عدم تأثير الفيروس عليهم.

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كان اتحاد الكرة قد أقر نظام المسحات الطبية من قبل مع عودة النشاط بعد التوقف في بداية جائحة كورونا، قبل أن يلغي النظام ويكتفي بتحاليل تجرى للاعبين قبل كل مباراة مع بداية الموسم الجاري.

مباريات الدوري الممتاز تٌستكمل مساء غد الإثنين بـ 4 مباريات في الجولة الثامنة. الإسماعيلي مع المقاولون العرب، وقبلها ثلاث مباريات بين الاتحاد السكندري وإنبي، وغزل المحلة مع مصر للمقاصة، وسيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش.

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