انتهت - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي

الأحد، 17 يناير 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - أفشة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 86: ركنية من معلول ورأسية خطيرة من بواليا

ق 80: نزول السولية وخروج ديانج ونزول طاهر بدلا من كهربا

ق 67: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم

ق 65: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني

ق 62: الفيديو يلغي الهدف

ق 59: جووول أيمن أشرف والأول

ق 28: خروج وليد سليمان ونزول والتر بواليا

ق 24: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار القائم

ق 23: رأسية خطيرة من بدر بانون تمر جوار القائم

ق 21: تسديدة قوية من وليد سليمان تمر أعلى العارضة

ق 15: ضغط أحمر قوي من الأهلي

ق 6: خطورة للأهلي وركلة ركنية والكرة تُلعب وتصل إلى وليد سليمان الذي سدد لكن الحارس أنقذ الكرة

انطلاق المباراة

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
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