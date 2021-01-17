للمرة الخامسة هذا الموسم.. سموحة يتعادل مجددا في الدوري ويحصد نقطة من الإنتاج

الأحد، 17 يناير 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة - الدوري المصري

نجح حسام حسن مهاجم سموحة في خطف التعادل لفريقه أمام الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ضمن مسابقة الدوري المصري.

وارتفع رصيد سموحة إلى النقطة الثامنة بعد خوض 7 مباريات في المركز التاسع، بينما الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

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وتقدم الإنتاج الحربي مبكرا عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 13 من تسديدة مصطفى البدري من خارج منطقة الجزاء على يسار الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

وأصيب الهاني سليمان في كرة مشتركة في الدقيقة 19 لتتوقف المباراة لعلاجه قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 25 بنزول عمر صلاح بدلا منه.

وعلم FilGoal.com أن إصابة الهاني سليمان عبارة عن كدمة بسيطة في الوجه.

وفي الشوط الثاني سيطر فريق سموحة على مجريات اللعب في محاولة لإدراك التعادل مع صمود دفاع الإنتاج الحربي.

وعكس سير اللقاء وفي الدقيقة 74 كاد علاء سلامة أن يقتل المباراة بهدف ثاني بعد تسديدة قوية لكن العارضة أنقذت مرمى عمر صلاح.

وفي الدقيقة 79 سجل حسام حسن هدف التعادل بلمسة رائعة داخل شباك الإنتاج الحربي.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه الإنتاج الحربي فريق طلائع الجيش.

الدوري المصري سموحة الإنتاج الحربي
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