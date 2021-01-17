تشكيل البنك الأهلي - أحمد علي وفادي فريد يقودان الهجوم ضد الأهلي

الأحد، 17 يناير 2021 - 16:21

كتب : FilGoal

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دفع محمد يوسف مدرب البنك الأهلي بالثنائي أحمد علي وفادي فريد لقيادة خط هجومه في مواجهة الأهلي بالدوري.

ويستعد البنك الأهلي لاستضافة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

ويلعب في خط وسط البنك الأهلي كل من محمد حامد وفالديميرا لاميرا "أستيرلا" ومحمد جمال.

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ويتواجد على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كل من محمود قاعود وأحمد ياسر وبهاء مجدي وأحمد السعدني وأمير مدحت وحسام السيد الصانع ومحمد بن عبد الله مثناني وأحمد إبراهيم ياسين وشادي رضوان.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الزنفلي

الدفاع: عاصم صلاح – محمد كوفي – محمد دبش – محمد مجدي – أسامة إبراهيم

الوسط: محمد حامد – استيرلا – محمد جمال

الهجوم: أحمد علي – فادي فريد

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