تشكيل الأهلي - وليد وكهربا والشحات يقودون الهجوم ضد البنك الأهلي.. والسولية بديل

الأحد، 17 يناير 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

وليد سليمان يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي

دفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بالثلاثي وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات لقيادة خط هجومه في مواجهة البنك الأهلي.

ويواجه الأهلي مضيفه البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

ويلعب في خط الوسط كل من أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.

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ويتواجد على مقاعد بدلاء الحمر كل من أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر.

فيما خرج من القائمة الثنائي رامي ربيعة ومصطفى شوبير.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني

الوسط: ديانج – فتحي – أفشة

الهجوم: الشحات – سليمان - كهربا

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