مران الزمالك - تدريبات بدنية قوية.. ومحاضرة فنية لـ باتشيكو

الأحد، 17 يناير 2021 - 15:58

كتب : إبراهيم رمضان

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خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش مران اليوم الأحد تحت إشراف جوزيف بيدرو مدرب الأحمال.

وعقد جايمي باتشيكو مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وتحدث عن أمور فنية وخططية.

وخضع اللاعبون لمسحة طبية استعدادا لمباراة الثلاثاء.

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وقسم باتشيكو اللاعبين إلى فريقين خاض كل منهما تدريبات فنية وجمل تكتيكية وأوقف البرتغالي المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه الجونة يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري متساويا مع الأهلي.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب وطلائع الجيش وسموحة وإنبي والمصري وتعادل أمام بيراميدز.

ويوم السبت يحل الزمالك ضيفا على أسوان.

ثم بعد 5 أيام يستضيف مصر المقاصة.

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