الكالتشيو يشتعل.. نابولي يدهس فيورنتينا بسداسية ويرتقي للمركز الثالث

اشتعل الصراع في الدوري الإيطالي بعدما ارتقى نابولي للمركز الثالث بدهس ضيفه فيورنتينا بسداسية دون رد اليوم الأحد في الجولة 18 على ملعب سان باولو.

وبات نابولي على بعد 6 نقاط من المتصدر ميلان وثلاث نقاط من الوصيف إنتر ميلان، بينما تراجع فريق فيولا للمرتبة 14 وتوقف رصيده عند 18 نقطة.

ورفع القائد لورينز إنسيني رصيده إلى 11 هدفا في الموسم الحالي من الدوري بتسجيله هدفين في الدقيقتين 5 و72.

وأحرز دييجو ديم وهيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي وماتيو بوليتانو في الدقائق 36 و38 و45 و89 ليحقق نابولي انتصارا ساحقا على ضيفه.

وتنتظر نابولي مواجهة قوية ضد يوفنتوس يوم الأربعاء في كأس السوبر الإيطالي في ملعب مابي، وبعد 4 أيام يواجه مضيفه فيرونا في الدوري.

ولنابولي لقاء مؤجل ضد يوفنتوس في الدوري.

بينما يستضيف فيورنتينا فريق كروتوني يوم السبت.