أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق يعود إلى الداخلية

الأحد، 17 يناير 2021 - 15:03

كتب : رضا السنباطي

أتشيمبونج

كشف وائل الخربتاوي وكيل لاعبين أن بنيامين أتشيمبونج عاد لفريق الداخلية الذي لعب له موسم 2016-2017.

وصرح الخربتاوي لـFilGoal.com "أتشيمبونج انضم للداخلية لمدة 6 أشهر".

وواصل "النادي سيجدد عقده في حال صعوده للدوري الممتاز".

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وقدم المهاجم البالغ عمره 30 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويحتل الداخلية المركز الثالث في مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية مبتعدا بخمس نقاط عن بورتو السويس المتصدر.

أتشيمبونج الداخلية
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