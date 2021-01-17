مصدر من المصري لـ في الجول: نستبعد ضم لاعبين في يناير.. نعاني من أزمة مالية طاحنة

قال مصدر داخل إدارة النادي المصري إن فريقه يستبعد ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير بسبب أزمة مالية طاحنة يمر بها الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "قد لا نستطيع ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وواصل "نعاني من أزمة مالية طاحنة تجعلنا نستبعد فكرة التعاقد مع أي لاعب جديد".

وأتم "خاصة وأن لدينا قوام كبير من اللاعبين ومعظم المراكز يتواجد بها أكثر من لاعب".

وضم المصري خلال فترة القيد الأولى كل من أحمد رفعت ومحمد عنتر كازادي كاسينجو وأحمد شديد قناوي وأحمد دعدور ومصطفى سلطان وعصام ثروت وعلاء عطا.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد 7 مباريات.