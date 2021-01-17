كادينا سير: ميسي سيبدأ ضد بلباو في نهائي كأس السوبر

سيبدأ ليونيل ميسي نجم برشلونة مباراة فريقه اليوم الأحد أمام أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسبانية، وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال التقرير إن اللاعب بدا جيدا في التدريبات ولم يعان من أي آلام خلال مران السبت.

وغاب النجم الأرجنتيني عن انتصار فريقه أمام ريال سوسيداد بركلات الترجيح في نصف النهائي بسبب بعض المشاكل التي جعلته لا يتدرب مع فريقه في المران الأخير قبل المواجهة.

وأشار التقرير إلى أن ميسي لا يعاني من أي إصابات لكنه لم يشعر بأن بخير لذا قرر المدرب رونالد كومان عدم إشراكه ضد سوسيداد، لكنه سيشارك كأساسي ضد بلباو.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين برشلونة وبلباو في كأس السوبر الإسبانية، كانت بنظام البطولة القديم، بمباريات ذهاب وإياب، حينها فاز بلباو ذهابا بنتيجة 4-0 وتعادلا بنتيجة 1-1 في الإياب.

ميسي خاض 38 مباراة ضد بلباو في كل المسابقات فاز في 26 منها وتعادل 9 وخسر 3، وسجل 26 هدفا وصنع 11 آخرين.