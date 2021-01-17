نادي ألدوسيفي الأرجنتيني يعلن تعيين جاجو مدربا له

أعلن نادي أتليتكو ألدوسيفي الأرجنتيني تعيين فيرناندو جاجو لاعب ريال مدريد وبوكا جونيورز السابق كمدير فني له.

ورحب النادي باللاعب قائلا: "مرحبا بفرناندو جاجو، يوم الخميس سيبدأ عمله في النادي كمدير فني".

وينافس ألدوسيفي ضمن المجموعة الأولى في الدورة الإقصائية لتفادي الهبوط من الدوري الممتاز في الأرجنتين.

ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بعد 5 مواجهات.

وكان أنخل جوييرمو هويوس مدرب الفريق قد رحل عن منصبه في وقت سابق.

وأعلن الدولي الأرجنتيني فيرناندو جاجو اعتزاله كرة القدم بعمر الـ34 في شهر نوفمبر الماضي.

جاجو بدأ مسيرته مع بوكا جونيورز في 2004 ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2007 ورحل إلى روما معارا في 2011.

ثم بعدها انتقل إلى فالنسيا الإسباني ومنه إلى فيليز سارسفيليد وعاد إلى بوكا جونيورز مجددا لكن الإصابات أثرت على مشواره.

فتعرض منذ 2015 لإصابة قطع وتر أكيليس 3 مرات وجميعها لسوء الحظ أمام ريفر بليت في مباراة السوبر كلاسيكو.

وفي الوقت الذي اقترب فيه من إعلان اعتزاله عقب رحيله عن بوكا جونيورز وقع مرة أخرى مع فيليز سارسفيلد.

مع المنتخب الأرجنتيني كان جاجو ضمن المنتخب الذي وصل لنهائي كأس العالم 2014 وشارك أيضا في كوبا أمريكا 2007 و2011 و2015 وحاز على الميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008.