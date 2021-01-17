مونديال اليد - اعتماد فوز ألمانيا على كاب فيردي 10-0 بسبب عدم اكتمال القائمة

الأحد، 17 يناير 2021 - 13:21

كتب : FilGoal

كاب فيردي - منتخب اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اعتماد نتيجة مباراة ألمانيا وكاب فيردي بفوز الفريق الألماني بنتيجة 10-0 بعد احتساب كاب فيردي منسحبا.

حضر كاب فيردي إلى مصر بـ 11 لاعبا فقط بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا في الفريق.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة اليد أن قائمة الفريق يجب ألا تقل عن 10 لاعبين في المباراة الواحدة وأقل من ذلك يعتبر منسحبا.

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وكانت المسحة الطبية لفريق كاب فيردي قد أثبتت إيجابية مسحة 2 من لاعبي كاب فيردي ولم ينجح الفريق في استقدام لاعبين من قائمة الانتظار لخوض مباراة اليوم الأحد.

وأعلن الاتحاد الدولي أن كاب فيردي لا يزال بإمكانه خوض مواجهة أوروجواي بعد غد الثلاثاء، خاصة وأن الفريق قد استدعى اثنين من لاعبي قائمة الانتظار.

ووفقا للائحة مصر 2021 المتعلقة بإصابات فيروس كورونا، فإن عدم خوض أي فريق ثلاث مباريات سيؤدي إلى استبعاد المنتخب من المسابقة.

مصر 2021 مونديال اليد كاب فيردي
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