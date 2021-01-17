ايناسيو: قائمة الزمالك في عهدي لم تكن بقوة الحالية.. وفوجئت بضم أفيش لـ كهربا دون علمي

يرى أوجوستو ايناسيو مدرب الزمالك الأسبق أن قائمة الفريق في عهده لم تكن تؤهله للمنافسة بقوة على الألقاب، وأشار إلى أنه لم يعلم بتعاقد ديسبورتيفو أفيش مع محمود عبد المنعم "كهربا" رغم أنه مدرب الفريق.

وقال البرتغالي عبر قناة أون تايم سبورتس:"الزمالك ناد كبير في مصر وإفريقيا والعالم، جمهوره ممتاز، إمكاناته جيدة، متعود على الانتصارات، شرف لي أنني دربته، كان بمقدوري تقديم الأفضل معه لو استمررت لفترة أطول، كان بالإمكان أن يصبح أكثر تماسكا وينافس على البطولات".

وأضاف ايناسيو الذي قاد الزمالك من إبريل إلى يوليو 2017 "التنظيم واختيار اللاعبين بشكل جيد يساعد النادي على النجاح، لم يمتلك الفريق عددا كافيا من اللاعبين المميزين للتتويج، لكن الأمر يختلف الآن، لديه مدرب كبير هو صديقي (جايمي) باتشيكو، يتحسن أكثر وأكثر مع الوقت. الزمالك كان الأفضل في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن حالفه سوء حظ".

وشدد ايناسيو أن مشكلة اللاعب المصري هي العقلية وليست الخبرة فيما يتعلق بالتأقلم على الأجواء في أوروبا بالقول:"احتراف مصطفى محمد؟ الأهم الطموح وطريقة التفكير، الأمر لا يتعلق بالسن أو الخبرة، مشكلة المصريين في أوروبا أنهم يستسلمون سريعا، لا يصبرون، إمكاناتهم كبيرة لكن لابد من وجود الطموح والصبر والتحمل".

وعن تعاقد أفيش مع كهربا نجم الأهلي مع بداية موسم 2019-2020 أوضح "كانت مفاجأة بالنسبة لي، لم أعرف أنه سيأتي، أبلغوني قبل أن ينضم للمران بيومين، لم أصدق، لم أرشحه للنادي أو أطلبه، مدير النادي تعاقد معه دون أن يستشيرني، حاولت أن أجعله يتأقلم مع الفريق وطالبته بالصبر، لكنه واجه صعوبات بسبب حالته البدنية. رحل في يناير لأنه أراد المشاركة في المباريات، تفاجأت بانتقاله للأهلي، أتمنى له التوفيق".

وأخيرا، عن موقفه من قيادة الأهلي إذا عرض عليه ذلك، قال ايناسيو:"نحن محترفون، وأنا لاعب رحلت عن سبورتينج وانضممت لغريمه بورتو".

قاد ايناسيو فريق الزمالك في 20 مباراة بين الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، فاز في 10 لقاءات وخسر 5.

ورحل ايناسيو أثناء مشاركة الزمالك في البطولة العربية بمصر بعد دخوله في خلاف مع مرتضى منصور رئيس النادي آنذاك.