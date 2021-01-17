بيسيرو: تسرعت في الرحيل عن الأهلي.. تمنيت فوز باتشيكو بإفريقيا لكن سعيد للأحمر

الأحد، 17 يناير 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

الاهلى وغزل المحلة بيسيرو

اعترف جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي السابق للنادي الأهلي، والحالي لمنتخب فنزويلا أنه تسرع في الرحيل عن الفريق الأحمر.

ورحل بيسيرو وقت ولايته مع الأهلي من أجل تدريب نادي بورتو البرتغال في ذلك التوقيت.

وقال بيسيرو عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحببت فترة تواجدي في مصر وسعيد بتدريب الأهلي نادي القرن الإفريقي وأحد أبرز الأندية في العالم".

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وأضاف "لم تكن الفترة طويلة ولكن كانت هناك أسباب مثل عرض نادي بورتو البرتغالي، تسرعت في الرحيل عن الأهلي، كان يجب أن استمر لفترة أطول لتكليل جهدي وعملي في الفريق".

وعن أبرز اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته أوضح "لا أحب تصنيف اللاعبين، أحببتهم جميعا وكان لديهم مستويات مرتفعة وأغلبهم لاعبين دوليين ولديهم إمكانات للفوز بدوري أبطال إفريقيا في ذلك التوقيت".

وبالحديث عن متابعته للأهلي كشف "لا أشاهد جميع المباريات في الوقت الحالي بسبب انشغالي في العمل، ولكن أحيانا أتابعها من فترة إلى أخرى".

وتابع "سعيد بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، كنت أتمنى نجاح مواطني جايمي باتشيكو لكن نظرا لتدريبي الفريق الأحمر سعيد لهم أيضا".

وحصل الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك الذي يقوده البرتغالي جايمي باتشيكو.

وشدد بيسيرو "المدرب البرتغالي ناجح ليس فقط في الدوري المصري ولكن في الدوريات المختلفة حول العالم".

وأضاف "باتشيكو لديه خبرة كبيرة، يتقاسم حاليا المركز الأول مع الأهلي في الدوري وظهر عمله مع الزمالك الذي سيكون منافسا قويا أمام الأهلي".

وواصل "ربما لم يحصل باتشيكو على بطولات الموسم الماضي، لكن أثق في جودته ومنافسته لمسابقة الدوري".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية تدريب الزمالك "حاليا أنا مدير فني لمنتخب فنزويلا لا أفكر في أي أمور أخرى في هذا التوقيت، المدير الفني قد يكون لديه عاطفة تجاه نادي وتدريب آخر هذا وارد في كرة القدم".

الأهلي جوزيه بيسيرو
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