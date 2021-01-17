ميلان يعلن إصابة تشالهان أوغلو وهيرنانديز بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان في بيان رسمي إصابة الثنائي هاكان تشالهان أوغلو وثيو هيرنانديز بفيروس كورونا.

وقال نص البيان: "يعلن ميلان في بيان رسمي إصابة الثنائي تشالهان أوغلو وهيرنانديز بفيروس كورونا بعد مسحة أجريت يوم السبت لكل أعضاء الفريق الأول، في حين أن بقية النتائج جاءت سلبية".

وواصل البيان: "النادي أعلم السلطات الصحية، ولا يعاني اللاعبين من أي أعراض، وخضعا للعزل في المنزل".

وتابع "بقية أعضاء الفريق ستتم متابعتهم بشكل متواصل عن كثب طبقا للبروتوكول الفيدرالي".

وانضم الثنائي إلى راد كورنيتش وأنتري ريبيتش المصاب بفيروس كورونا بين صفوف ميلان.

فيما أصبحت قائمة إصابات ميلان الحالية تضم 6 إصابات، فبجانب الرباعي المصاب بكورونا، هناك ماتيو جابيا وإسماعيل بن ناصر المصابين بإصابات على مستوى الأربطة والعضلات على الترتيب.

ويستعد ميلان لمواجهة كالياري يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.