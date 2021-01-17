تقرير: ميلان سيعلن ضم ماندزوكيتش يوم الثلاثاء

الأحد، 17 يناير 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

هدف واحتفال ماريو ماندزوكيتش مع يوفنتوس أمام إنتر ميلان

بات انتقال ماريو ماندزوكيتش إلى ميلان وشيكا أكثر من أي وقت مضى، إذ توصل النادي مع المهاجم الكرواتي إلى اتفاق.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن مهاجم يوفنتوس السابق اتفق على التفاصيل الهامة من أجل انضمامه إلى ميلان في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن ميلان سيعلن ضم ماندزوكيتش لمدة موسم ونصف الموسم يوم الثلاثاء.

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وأوضح التقرير أن النادي واللاعب فقط يحتاجان إلى الاتفاق على ما إذا كان العقد سيكون لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لمدة موسم أو التوقيع على الموسم ونصف الموسم بشكل كامل.

ورحل ماندزوكيتش -34 عاما- عن يوفنتوس في ديسمبر 2019 بعدما سجل 44 هدفا في 162 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق.

وكانت أخر مباراة شارك بها ماندزوكيتش في مارس 2020 مع فريق الدحيل القطري قبل أن يرحل بفسخ التعاقد بالتراضي.

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