في واقعة غريبة.. لاعب يستبدل خلال مباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا

شهدت مباراة فريقي أفاي وسي إس إيه في الدرجة الثانية من الدوري البرازيلي واقعة غريبة باستبدال لاعب بين شوطي المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وعلم فريق أفاي بإيجابية مسحة لاعب الوسط فالديفيا بين شوطي المباراة مما تسبب في استبداله.

وكشف فريق أفاي في بيان رسمي "تم إبلاغنا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن عينة فالديفيا إيجابية بين الشوطين".

وأوضح "لذلك قررنا استبدال اللاعب ونراجع الآن عزله وإمكانية عودته".

وأشار النادي إلى خضوع اللاعب للمسحة الطبية في وقت مبكر من يوم السبت من أجل المشاركة في مواجهة جوفينتود يوم الثلاثاء.

وتعتبر تلك الواقعة الغريبة استثنائية، إذ يتم إبلاغ اللاعبين بنتيجة مسحتهم الطبية قبل انطلاق المباريات.