تقرير: إنتر يعاني من أزمة مالية.. لم يدفع رواتب لاعبيه ولا قسط صفقة حكيمي لريال مدريد

يعاني نادي إنتر ميلان من مشاكل اقتصادية كبيرة منعته من دفع رواتب لاعبيه والطاقم التدريبي حتى الآن، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن إنتر إلى الآن لم يدفع رواتب لاعبيه أو الطاقم التدريبي أو حتى الدفعات المالية الخاصة بالصفقات التي عقدها، من ضمنها صفقة ضم أشرف حكيمي من ريال مدريد.

واضطر إنتر للدخول في مفاوضات جديدة مع ريال مدريد لتعديل موعد الدفعة الأولى من قيمة صفقة حكيمي.

ونجح النادي الإيطالي في تأجيل الدفعة إلى يوم 30 مايو المقبل، على أن يدفع مبلغ 10 ملايين يورو من أصل 40 لصالح ريال مدريد.

وانتهى موعد الدفعة المالية الأولى من إنتر إلى ريال مدريد في ديسمبر الماضي.

ولم يحصل اللاعبين على رواتب شهري يوليو وأغسطس، ووعد المدراء التنفيذيين بيبي ماروتا وأليساندرو أنتونيللو اللاعبين بدفع ذلك الدين قبل يوم 16 فبراير المقبل، كما أكدا على أن النادي سيفي بالتزاماته بخصوص شهري نوفمبر وديسمبر.

وفي حالة عدم دفع إنتر لتلك الالتزامات فسيكون النادي معرضا لخسارة النقاط، وفقا للائحة في إيطاليا، ويحاول إنتر تفادي الوضع الحالي بشتى الطرق.

ويتفاوض إنتر في الوقت الحالي مع اللاعبين بشأن الرواتب لكي يضمن رضائهم عن المبالغ التي يحصلون عليها لحين حل الأزمة.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس اليوم الأحد في التاسعة و45 دقيقة ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي.