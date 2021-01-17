مارسيليا صبور بشأن مفاوضات ضم ميليك

كشف بابلو لونجوريا المدير الرياضي في نادي مارسيليا عن صبرهم بشأن مفاوضات ضم أركاديوس ميليك لاعب نابولي.

ينتهي تعاقد ميليك بنهاية الموسم، لذلك من الأفضل لفريق نابولي رحيله الآن للاستفادة من الجانب المالي.

وقال المدير الرياضي لمارسيليا لـ تيلي فوت: "هذه فترة انتقالات والجميع لا يكون صبور بشكل كبير، لكن خطتنا هي الحفاظ على الهدوء والصبر".

وتابع "تحدثنا منذ أيام عديدة مع نابولي من أجل ضم ميليك ونعلم أن الصبر يفوز في سوق الانتقالات".

وكشفت تقارير إيطالية أن مارسيليا عرض حتى الآن 8 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل مواصلة التفاوض مع نابولي.

وواصل لونجوريا "نعمل على بدائل مختلفة للهجوم، نتفاوض مع ميليك لأنه بين أفضل المهاجمين في أوروبا، لكننا نضع بدائل أيضا".

وأتم تصريحاته "هدفنا من فترة الانتقالات هو الاستعداد ولكن قبل كل شيء التحلي بالصبر، نعلم أنه سيفوز في النهاية".