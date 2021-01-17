بوجبا إلى أين؟ تقرير: يوفنتوس سيتحرك لضمه في الصيف

ريال مدريد، يوفنتوس، برشلونة، كلها أندية عملاقة ارتبطت بالنجم الفرنسي الذي ربما اقترب رحيله عن قلعة أولد ترافورد، فريق مانشستر يونايتد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وبعدما ذكرت تقارير أن أندية عديدة مهتمة بالحصول على بول بوجبا، كتب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس سيتحرك في الصيف المقبل لاستعادة نجمه السابق.

وصرح مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، في وقت سابق أن لاعب الوسط الفرنسي مشواره انتهى مع يونايتد.

قبل أن يعقب بأنه كان يقصد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعرب بوجبا (27 عاما) من قبل عن رغبته في اللعب لريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني.

وربما يقنعه يوفنتوس بالعودة إلى تورينو، حيث تألق على مدار 4 أعوام قبل أن يرجع ليونايتد في 2016.

مسيرة بوجبا مع يونايتد حتى الآن لم ترتق لطموحات جمهور الشياطين الحمر، بالنسبة لأنه اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

ويمتد عقد بوجبا مع يونايتد إلى 2022.

وشارك في 186 مباراة مع الفريق وسجل 35 هدفا وأرسل 36 تمريرة حاسمة.

بعد أشهر قد يسدل الستار على الفصل الثاني من قصة بوجبا مع يونايتد، اللاعب الذي تركه النادي صغيرا في 2012 قبل أن يستعيده مقابل 105 ملايين يورو.