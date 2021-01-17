مواعيد مباريات الأحد 17 يناير 2021.. البنك ضد الأهلي وقمة ليفربول ويونايتد

الأحد، 17 يناير 2021 - 10:12

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي

يحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي اليوم الأحد الساعة 5 مساء (أون تايم سبورتس 1) في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وفي الثانية والنصف عصرا يواجه الإنتاج الحربي فريق سموحة (أون تايم سبورتس 2).

وفي السادسة والنصف مساء يواجه ليفربول فريق مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتنقل beIN 1 المواجهة.

والقناة ذاتها تنقل الساعة 9:45 مساء مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

بينما قناة السعودية الرياضية تنقل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو (10 مساء).

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الأهلي ليفربول مانشستر يونايتد
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